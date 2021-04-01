«Правовая клиника». Зеленский продолжает штамповать противозаконные указы

«Правовая клиника». Зеленский продолжает штамповать противозаконные указыНовости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи.
Кроме того, отменено также решение о назначении еще одного члена КСУ Александра Касминина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности, что нарушает Конституцию, права и свободы человека и гражданина», – отмечается в указе Зеленского.
Экс-судья КСУ, а ныне депутат ВР Василий Нимченко удивлен таким решением Зеленского, назвав указ «правовой клиникой».
«Вряд ли он сам до этого додумался. Вероятно, его подставили люди из его окружения. И подставили не только перед КС, но и перед общественностью, в том числе мировой, перед специалистами по праву», – сказал Нимченко «Известиям».
В свою очередь политический обозреватель Владимир Корнилов обращает внимание на роль Запада в этой ситуации.
«Важно, что западные страны с удивительным безразличием наблюдают за тем, как Зеленский штампует противозаконные указы. Снова мы убеждаемся, что они готовы закрыть глаза, если нарушения закона им выгодны», – подчеркнул Корнилов.
Напомним, ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и КСУ произошёл серьезный конфликт – этот суд отменил принятый под западным давлением закон об ответственности судей и чиновников за недостоверное декларирование доходов. После этого Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Также Генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело, обвинив в причастности к незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донбассе.
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