Правозащитник шокирован украинскими политическими репрессиями

14.09.2021 12:36 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В современной Украине людей преследуют лишь за то, что они высказывают свою точку зрения в соцсетях.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сравнить с тем, что было в советские времена. Я провел некоторое время в СИЗО СБУ, которая раньше была КГБ. Я могу в определённой мере сравнивать с тем, что было. На самом деле, у нас так и происходит. У нас открываются уголовные дела против десятков людей каждый год за то, что они высказали свою точку зрения в соцсетях. У нас журналисты Руслан Коцаба, Василий Муравицкий, которые высказывали свою точку зрения [и были лишены свободы], признаны Amnesty International узниками совести», – сказал правозащитник.

«У нас в начале этого года происходили митинги так называемого «Тарифного майдана», и людей обвиняли в государственной измене за то, что они организовали митинг против повышения тарифов. Так что всё это на самом деле происходит. Люди преследуются просто за то, что они протестуют против повышения тарифов, против того, что в Украине нет свободы слова», – сказал Чемерис.