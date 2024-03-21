Правящая партия Германии раскалывается по украинскому вопросу

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Внутри СДПГ – основной партии правящей коалиции в ФРГ – обозначился раскол относительно поддержки киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает признанный в России иноагентом телеканал Deutsche Welle.

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В сюжете отмечается, что председатель парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених неделю назад во время дебатов о возможной поставке Украине дальнобойных ракет «Таурус» заявил:

«Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну и как ее потом закончить?».

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19 марта он подтвердил свою позицию.

«Сейчас я нахожу несколько утомительным, что дебаты ведутся только об оружии. Я хотел бы наполнить эти дебаты другими альтернативами», – сказал политик.

Мютцених пояснил, что хотел бы вести речь о локальном или глобальном прекращении огня, оговорившись, что пока не видит такой возможности из-за позиции президента РФ Владимира Путина.

Заявления главы фракции СДПГ вызвало критику его однопартийцев.

«Не должно быть навязанного мира или прекращения конфликта, при котором у Путина остается позиция силы, и он сможет возобновить военные действия, когда ему заблагорассудится», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Канцлер Олаф Шольц не присоединился к критике, но заявил о важности поддержки Украины.

Не стал отвергать возможность заморозки и внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Нильс Шмидт, пояснивший позицию его партии.

«На данный момент нет никаких признаков того, что Владимир Путин готов к переговорам. Он по-прежнему считает, что может выиграть эту войну военными средствами. Но, конечно, рано или поздно на столе переговоров должны оказаться все возможные опиции. Замораживание конфликта тоже может быть частью переговоров, но это должна решить Украина», – отметил Шмидт.

Он добавил, что помощь Украине, в том числе военная, должна усилить ее переговорные позиции.

Немецкий политолог Томас Йегер не видит возможности заморозить конфликт.

«Некоторые снова заговорили о том, что мы должны каким-то образом формировать порядок европейской безопасности вместе с Россией. Однако понятно, что это уже невозможно. В настоящее время Россия взяла другой курс – как во внутренней, так и во внешней политике. Курс, в котором она опирается на силу», – говорит Йегер.

Политолог обратил внимание, что предложение Мютцениха в бундестаге поддержали аплодисментами депутаты СДПГ, «Альтернативы для Германии» и «Левые», и не исключил, что на этом фоне предложения о переговорах будут звучать чаще.

При этом Йегер сокрушается, что «работа по переосмыслению политического курса Германии по отношению к России не была проделана до конца».