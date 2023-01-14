Предатель и отец дезертира объяснил, почему Белоруссия не вступила в СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был готов направить белорусские формирования для участия в СВО, однако настроения в войсках не позволили ему сделать это.

Об этом в интервью змагарскому ютуб-каналу «Жизнь-малина» рассказал «министр обороны» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Валерий Сахащик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть основания полагать, что в конце февраля 2022 года Лукашенко хотел отправить белорусскую армию в Украину, но не смог. Не смог потому, что началось серьезное брожение в умах снизу. Очень много людей начало высказывать мнение: а с какого перепугу украинцы стали нашими врагами, с чего мы должны их убивать и сами умирать. И командиры на местах не смогли ответить на эти вопросы. Практически доподлинно известно, что практически весь состав органов КГБ был направлен в части и подразделения, стоявшие на границе с Украиной. Они не меньше недели проводили беседы, устрашали, агитировали, но после этого эти неглупые люди доложили начальству: как-то плохо получается. И поэтому люди на самом верху, подумали, что ну его на фиг, подождем, осмотримся», – сказал Сахащик.

Информацию он судя по всему получил от своего старшего сына, который служил в командовании сил специальных операций Белоруссии, однако дезертировал и сбежал за рубеж после начала СВО. О нынешних настроениях среди белорусских офицеров Сахащик высказывается менее уверенно.

«Среднюю температуру по больнице среди белорусских офицеров вывести невозможно. Люди очень разные. Есть откровенно пророссийские люди, которые бездумно готовы участвовать в любой авантюре. Но среди белорусских генералов есть патриоты своей родины, люди с честью, совестью, которые уже много сделали, чтобы страна не была ввергнута в этот военный ужас, и продолжают это делать». – сказал Сахащик.