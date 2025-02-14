Предатель-иноагент Гребенщиков очкует гастролировать по Украине

Сбежавший в Лондон музыкант-предатель Борис Гребенщиков, признанный иноагентом, отказался ездить на Украину и давать там концерты, опасаясь непредсказуемой реакции бандеровцев, выступающих против приезда беглых либералов – «хороших русских».

Об этом сам Гребенщиков заявил в эфире издания-иноагента DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гребенщиков при этом заявил, что украинское население имеет полное право ненавидеть русских:

«Я думаю, что было бы не совсем верно связываться с политическими посредствами таких действий. Потому что я не за эту войну, и у украинцев есть всякое право любого русского, мягко говоря, не любить. Поэтому сталкиваться с этим я совершенно не хочу.

Хотя огромное количество украинцев тоже мне пишут, и я встречаю их, они говорят, как они нас любят. Я целиком за это, но я не хотел бы наносить кому-то (вреда)».