Предатель-иноагент Гребенщиков очкует гастролировать по Украине

Анатолий Лапин.  
14.02.2025 13:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Либералы, Украина


Сбежавший в Лондон музыкант-предатель Борис Гребенщиков, признанный иноагентом, отказался ездить на Украину и давать там концерты, опасаясь непредсказуемой реакции бандеровцев, выступающих против приезда беглых либералов – «хороших русских».

Об этом сам Гребенщиков заявил в эфире издания-иноагента DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Лондон музыкант-предатель Борис Гребенщиков, признанный иноагентом, отказался ездить на Украину и давать...

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Гребенщиков при этом заявил, что украинское население имеет полное право ненавидеть русских:

«Я думаю, что было бы не совсем верно связываться с политическими посредствами таких действий. Потому что я не за эту войну, и у украинцев есть всякое право любого русского, мягко говоря, не любить. Поэтому сталкиваться с этим я совершенно не хочу.

Хотя огромное количество украинцев тоже мне пишут, и я встречаю их, они говорят, как они нас любят. Я целиком за это, но я не хотел бы наносить кому-то (вреда)».

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