Предатели России размышляют о захвате Брянской области

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Формирования воюющих на стороне Украины российских националистов могли бы дойти до Брянска.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» Александр с позывным «Фортуна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик похвастался, что вылазка диверсантов на территорию Брянской области в начале марта этого года стала возможной из-за плохой охраны госграницы РФ и посчитал возможным дойти до областного центра.

«Вопрос не в том, как граница выглядит, каким образом, а вопрос в расположении военных объектов на территории России – то есть где находится ближайший аэродром, сколько времени подлета, где находится бронетехника, где реально дежурят – там десантники, в той стороне стоят десантники и мобилизованные, срочники какие-то. Есть огромное количество разных факторов и можно посмотреть, где можно пройти. Ну, я думаю, до Брянска можно при желании дойти. Нет особых проблем, если нормально подготовиться», – заявил Фортуна.

При этом, его соратник с позывным «Кардинал» посчитал, что ВСУ могли бы захватить целую область, чтобы выменять ее на потерянные части Херсонской или Запорожской областей.

«Если мы имеем в виду перенести войну, то есть не захватить какой-то кусок территории у России, а перенести войну на эту территорию, я считаю, что на это Украина имеет моральное право. Потому что, если бы, допустим, Украина захватила Брянскую область и сказала «А давайте теперь мы поменяем на Херсонскую или Запорожье, или на все вместе», то это было бы вполне логично и правильно. Другой разговор – как это воспримет мировое сообщество», – сказал боевик.