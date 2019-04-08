Предательства не забудем: русские рижане не сочувствуют отстранённому мэру Ушакову

08.04.2019, Рига, Владимир Гладков

Отстраненный от выполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков и его партия «Согласие» хотели угодить латышским националистам и американским кураторам и, одновременно, пытались не поссориться с русскоязычными жителям столицы.

К такому выводу пришли слушатели радио «Балтком», в эфире которого отвечал на вопросы Нил Ушаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В стремлении удержаться на двух стульях политика упрекнул позвонивший в студию радиослушатель, который обвинил экс-мэра в предательстве и заявил, что больше не станет за него голосовать.

«В этот раз я не буду голосовать за вас и за вашу партию только потому, что вы, по моим понятиям, предали идеалы той партии, с которой я хотел бы сотрудничать. Первое, это когда вы поехали к Маккейну, для меня это было убийство. Я думаю, и сейчас для вас это эхом отдается, поскольку Маккейн конфликтовал с Трампом, а, возможно, с разрешения американского посольства, вас сейчас выбирают. Вторая вещь, когда мы по телевидению стояли около американских танков…», – не успел договорить слушатель, которого прервал чиновник.

«Скажу честно, наше «Согласие» сейчас очень активно упрекают одинаково с двух сторон. С одной стороны, это фланг Дзинтарса и националисты, а с другой стороны – за каждую встречу с американцами, которые являются, как ни посмотри, ключевой страной для Латвии на данный момент, с точки зрения политики и многих других вопросов.

Открываешь порталы, которые нас не любят с другой стороны, и там говорят: «Ты знаешь, он на латышке женился». И это тоже плохо, у нас до такого докатилась ситуация. Но опять же, «Согласие» потому и называется «Согласием», что мы, несмотря на все сложности и вызовы, держимся курса ни в одну, ни в другую сторону.

Не раз бывала такая возможность, и всегда буду это повторять: мы и за латышей, и за русских. Мы хотим, чтобы в нашей стране, которая разделена по самым разным линиям, люди, вне зависимости от родного языка и национальности, жили и работали вместе, мирно.

Поэтому те, кто пытаются с одной и с другой стороны расколоть, для тех, кому неприемлемо, что мой родной язык – русский, или для тех, кто говорят, что у меня жена латышка, у меня один ответ: мы «Согласие», мы будем идти другим путем, мы на такое не реагируем и нас это с курса на собьет», – настаивает на своём Ушаков.

Напомним, Нил Ушаков был отстранен от исполнения обязанностей мэра Риги 5 апреля министром регионального развития Юрисом Пуце.

Причиной такого решения послужили обвинения в якобы растрате 28 миллионов евро, выделенных из бюджета муниципальному предприятию «Rigas Satiksme» на закупку общественного транспорта.

Ушакову были предъявлены и другие обвинения, в числе которых – непрозрачный бухгалтерский учет деятельности муниципальных автостоянок, отсутствие в городе системы сортировки отходов и возможное нарушение Гордумой Закона о защите детей.

Отметим, что Нил Ушаков, прозванный «русским мэром», управлял столицей Латвии почти десять лет.