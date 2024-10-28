«Предложение Киева о прекращении взаимных ударов по энергетике – неадекватно» – либеральный эксперт

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Взаимное прекращение атак на энергетические объекты, о котором начал говорить нелегитимный Владимир Зеленский, это такое же «неадекватное сопоставление», как обмен всех на всех, когда у Украины российских пленных почти в пять раз меньше.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это невыгодно российской стороне. Приблизительно такая ситуация и в возможных переговорах о прекращении ударов по инфраструктуре. Всё лето российское командование обстреливало объекты энергетической инфраструктуры. И не так, как в предыдущие зимы, по подстанциям, трансформаторам, а прямо по электростанциям. И выведено огромное количество генерирующих мощностей… К этому готовились всё лето, сейчас наступает самая [небезопасная] часть, и украинцы в тревоге, они ожидают больших проблем. Начнёт ли командование России добивать эту систему, чтобы усугублять положение, чтобы лифты в домах отключились, чтобы подъём горячей воды в батареи, отопление прекратилось и т.д. А удары украинскими беспилотниками по российским НПЗ закрываются достаточно быстро, они все скоро вводятся в строй после оперативного ремонта. Самое долгое, я помню, пару месяцев. Остальные – на час-два, и всё, вводится в строй. То есть это неадекватное сопоставление. Можно из гуманитарных соображений, нельзя в такие страдания ввергать народ. А с точки зрения сугубо баш на баш – я не бомблю твои НПЗ, а ты мне вообще всю инфраструктуру не трогаешь – это как с пленными всех на всех. Этого не будет», – отметил Ширяев.

«Путину предлагают вступить в такие переговоры. Вступит ли он, я не знаю, но Россия в качестве компенсации наверняка потребует каких-то серьёзных вещей от Украины. Очень серьёзных. Каких – мы не знаем», – добавил эксперт.