06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Представитель ЕС назвал дату переговоров по газу с Украиной и Россией

Европейский союз и Россия договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет объявлена после консультаций с украинской стороной, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в соцсети Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Мариш Шефчович.

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“Хорошо поговорил с министром энергетики России Новаком. Мы договорились провести следующие трехсторонние газовые переговоры в этом месяце. Точная дата будет объявлена в ближайшее время, после консультации с украинской стороной”, — написал Шефчович.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская делегация готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей России и Европейской комиссии в сентябре.

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