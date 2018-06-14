Политнавигатор - Новости России и Украины
14.06.2018
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Общество, Пропаганда, Сюжет дня, Украина

Представитель омбудсмена Украины не увидела в гей-параде пропаганды гомосексуализма


Гей-парад не является пропагандой гомосексуализма, поскольку его участники не призывают отказаться от традиционного секса.

Такое мнение в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказала Оксана Филипишина, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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«Если бы те люди, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу, например, призывали отказаться от гетеросексуальных отношений, если бы они призывали общество только к тому, что только гомосексуализм является правильным и все остальное – неправильно, то это, по сути, была бы пропаганда гомосексуализма. В то же время если мы проанализируем, в чем смысл «Марша равенства», флешмобов, то мы абсолютно четко поймем, что ничего общего с пропагандой гомосексуализма они не имеют», – уверяет Филипишина.

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