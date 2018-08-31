Представитель Порошенко заявил, что на помощь Украине идет Шестой флот США

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине подсчитывают очередные факты проверок российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив и радуются заявлению Госдепартамента США, осуждающему действия России в Азовском море.

Так, бежавший в Киев член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко в своем блоге привел в пример последние три задержания судов в Азовском море, произошедшие в период с 29 по 30 августа.

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Под проверку попали два турецких и одно украинское судно, направляющиеся в Испанию и Великобританию из портов Мариуполя и Бердянска. Во всех случаях суда стояли под проверкой от 83 до 117 часов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В свою очередь, глава фейкового «представительства президента Украины в АР Крым» Борис Бабин узрел в заявлении Госдепартамента признаки приближающегося в Азов «6-го флота США».

«Очень важно, что США, осуждая российские противоправные действия на Азове и в Керченском проливе, вспоминают о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее «международно признанных границ, которые простираются на ее территориальные воды». Именно территориальные воды Украины. Кто-то видимо нам очень старается подсказать что-то крайне важное о мирном проходе Шестого флота ВМС США», – заявил Бабин.

В свою очередь, посольство России в США раскритиковало заявление Госдепартамента, отметив, что американские дипломаты не решились осудить украинское пиратство и захват судов с российским экипажем.

«Госдеп в лице официального представителя Х. Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов)», – цитирует заявление российского диппредставительства «Ридус».

Ранее российские судовладельцы заявили, что приостанавливают морские перевозки в порты Украины после задержания танкера «Механик Погодин» по надуманным причинам в Херсоне.

А бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море, чтобы корабли «агрессора» не смогли добраться до украинских берегов.