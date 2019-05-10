10.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
politics, История, Мнение, Украина
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Представитель украинского политменьшинства назвал «подонком» советского генерала, освободившего Киев

Советские военачальники были «подонками», поскольку якобы не считались с жертвами при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, экс-нардеп Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел портрет этого подонка Жукова, который уничтожил невероятное количество украинцев, выселял крымских татар, и много другого негодяи делали… Для того, чтобы Киев взять к 7 ноября, Ватутин, это ещё один подонок, положил 330 тысяч людей.  240 тысяч для того, чтобы освободить пол-Европы, американцы, англичане, канадцы, и 330 тысяч, только чтобы к какой-то дате сделать приятное Сталину, положили людей.

Тот же Чубарь, тот же Косиор, тот же Ватутин, который положил чёрных свиточников тут, под Киевом, и много других – это люди, которые уничтожали украинский народ», –утверждает он.

Также политик возмутился легализацией памятника Екатерине II в Одессе Верховным судом, назвав её «блудницей» и «переписывательницей истории».

«Там я прочитал перед этим, что Верховный суд узаконил памятник блуднице Екатерине II. Тому человеку, которая, в принципе, уничтожила Запорожскую Сечь, тому человеку, при которой начали переписывать историю. И когда Московия, фактически, захватила историю Украины и то, что в Ханском дворце делается по поводу крымскотатарского народа – это также желание уничтожить историю и сделать это историей какой-то эфемерной России. Мы же знаем, что Россией обозвали Московию при Петре I. До этого это было Московское царство», – сокрушался Жебривский.

Напомним, прошедшие выборы показали, что таких, как Жебривский на Украине подавляющее меньшинство. За кандидата, шедшего на выборы под националистическими лозунгами отдали голоса всего лишь 24 % украинцев.

В рамках показанного в эфире украинского телеканала Интер была особо подчеркнута роль генерала Ватутина в освобождении Киева и отдана дань памяти этому полководцу, а в его честь прозвучала знаменитая советская “Песня о Днепре”. А празднование Дня Победы на Украине стало самым массовым за последние годы. На улицы украинских городов только по  данным МВД вышло более 700 тысяч человек.

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