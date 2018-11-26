Представительница Трампа в ООН выгораживает провокацию Украины возле Керчи

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

США выразили «озабоченность на самом высоком уровне» в связи с инцидентом в Керченском проливе и захватом российским спецназом кораблей ВМСУ, нарушивших границу РФ.

Об этом на экстренном заседание Совбеза ООН заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она назвала «нецивилизованным способом ведения дел» защиту российскими пограничниками суверенитета РФ.

«Сегодня утром я говорила с президентом Трампом и секретарем Помпео. Мое заявление отражает озабоченность на самом высоком уровне правительства США. За последние четыре года международное сообщество высказывалось активно, четко и ясно единым голосом, выступая против агрессии России против Украины. США, Евросоюз, его государства-члены и другие члены наложили санкции на Россию на неприемлемое поведение в Крыму и на востоке Украины.

В воскресенье – ужасающее нарушение территориальной целостности Украины стало своего рода схемой российского поведения после незаконной аннексии Крыма и после злоупотребления в Крыму.

В результате этого конфликта уже более десяти тысяч граждан востока Украины погибли, и пока это число не снижается. В эти выходные мы стали свидетелями непродуманной эскалации со стороны России.

Давайте четко скажем, что произошло – украинские корабли вышли из одного порта Украины и направлялись в другой порт Украины. Они хотели пройти единственным способом, которым возможно – через Керченский пролив. И Россия, и Украина использовали этот пролив постоянно, но в этот раз Россия решила предотвратить проход украинских кораблей.

Они открыли огонь и даже пошли на таран. Это абсолютно нецивилизованный способ ведения дел, это не позволило законно украинским кораблям пройти Керченский пролив и это нарушение по международному праву.

Это злостное действие, которое международное сообщество должно осудить и не должно ни в коем случае принимать… Россия должна положить конец незаконному поведению, соблюдать права и свободу судоходства всех государств», – заявила Хейли.