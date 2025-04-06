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Немецкий таблоид Bild посвятил большой материал проблемам Бундесвера. Утверждается, что немецкая армия сегодня не готова к большой войне. Так это или нет, сказать сложно, однако, несомненно, такие публикации, как эта, призваны убедить немецкое общество в необходимости затягивания поясов ради дальнейшей милитаризации страны.

Тем более, что совсем недавно бундестаг, с подачи вероятного нового канцлера Фридриха Мерца разрешил правительству Германии увеличить лимиты госдолга ради повышения военных расходов.

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«Представьте себе, что идет война, но танки не заводятся — потому что нет топлива. Такова горькая реальность бундесвера, которую многие очевидно, все еще отказываются признавать. Будет ли зафиксирован 3,5-процентный показатель расходов на оборону и введена ли обязательная военная служба? Пока вопрос остается открытым», – говорится в публикации Bild.

Катастрофическое положение вооруженных сил Германии вновь обсуждалось на телеканале ZDF. Глава Союза немецких вооруженных сил полковник Андре Вюстнер привел два ярких примера неспособности бундесвера защитить себя:

– Целевой показатель армии составляет 1000 танков, фактическое количество — 70, 60 из которых необходимы 45-й бригаде в Литве.

– Существует также большой пробел в противовоздушной обороне. Необходимо 200 систем ПВО Skyranger (цена за единицу: 34 миллиона евро), но пока заказано только 19. Срок поставки не определен.

«Самая большая задача для нового министра обороны — набрать солдат. Помимо топлива, нашим танкам нужен водитель за рулем, а у нас уже больше подводных лодок, чем укомплектованных экипажей», – добавил Вюстнер в интервью Bild.

Инспектор Бундесвера Альфонс Майс сделал аналогичное заявление в газете FAZ о текущей ситуации с оснащением армии. «Сегодня мы не намного лучше обеспечены материально, чем в феврале 2022 года», — сказал он.

Генерал считает, что причиной этого является высокий уровень материальных поставок на Украину до увеличения производственных мощностей отрасли. Несмотря на дополнительные заказы на системы вооружения, их поставки задерживаются.

«Наша слабость провоцирует наших противников — именно поэтому мы должны как можно быстрее стать способными к росту, в том числе за счет возобновления обязательной военной службы. Только это их остановит», – считает эксперт по обороне Флориан Хан.

Чтобы стать способной к сдерживанию и обороне, Германия также должна «наверстать упущенное в кибернетике, космосе и беспилотниках, отмечает издание.