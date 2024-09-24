Предстоит колоссальная работа: песчаные берега Приазовья великолепны, но не готовы к приёму туристов

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Широкие песчаные пляжи, на которых можно разместить все население Российской Федерации, при полном отсутствии дорог, воды и канализации.

Таким побережье Азовского моря увидели крымские ученые, вернувшиеся из экспедиции по оценке туристическо-рекреационного потенциала Приазовья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель Крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин рассказал «Радио Крым», что исследование затронуло 7 тыс км Азовского побережья.

«Серьёзная проблема – это транспортная инфраструктура. Большинство дорог гравийные, и 10-20 км к морю нужно добираться по «стиральной доске». Сейчас делается кольцевая дорога, но она достаточно далеко от побережья, нужно строить радиальные и закольцованные съезды. Еще один важный вопрос – водоочистные сооружения. В Чёрное море стоки выходят через коллекторы глубокого заложения на глубину 40 метров, чтобы толща воды не позволяла им подняться на поверхность. В Азовском море глубина 6-10 метров, и все стоки на поверхности чуть дальше от берега. Но подавляющее большинство используют выгребные ямы. Понятно, что их содержимое уходит в песок, и потом тоже всплывает на соседнем берегу, где купаются люди», – подчеркнул ученый.

Источники пресной воды есть в северной части Арабатской стрелки, которые в советское время обнаружили при геологоразведке нефтегазовых месторождений. Но чаще всего они просто изливаются на поверхность, при том, что на остальных участках побережья пресная вода низкого качества, с сероводородом, либо ее вообще нет.

«Практически на всей территории идёт разрушение берега. Я для себя открыл, сколько много кос на Азовском море – мы насчитали 35. Это целый мир. Это территории с чистым морем и хорошими пляжами 30-40 метров шириной. И это прекрасный потенциал для развития пляжного туризма. Если посчитать по нормативам на одного человека в 4-5 м², получается, что туда может поместиться вся Россия. Важно комплексно это развивать», – подчеркнул Самохин.