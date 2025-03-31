Прекращение войны на Украине убьёт Евросоюз

Как только война на Украине закончится, режимы многих стран-членов ЕС, как и всего Евросоюза, столкнутся с очень серьёзными последствиями.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый день мира на Украине станет последним днем известной нам Европы в формате Евросоюза. Это я вам сходу говорю. Потому что весь проект Евросоюза — это глобалистический проект, который построен теми глобалистами, которым 20 лет. Ну, по сути, это были и демы, и респы, но это глобалисты под руководством демов, которые строили этот глобалистический проект. В нём сейчас, когда оно всё начало рушиться, остался только основной треугольник – Лондон, Париж, Берлин, который противостоит новой администрации в США, администрации Трампа. Это глобалистический проект», – сказал Чаплыга.