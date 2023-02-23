Премьер Чехии доложил Байдену, сколько Прага поставила оружия Киеву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Чехии передали Киеву вооружений и боеприпасов на сумму в 10 миллиардов чешских крон (430 миллионов евро), а предприятия чешского ВПК поставили на Украину оружие стоимостью более 30 млрд крон (1,3 млрд евро).

Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала после саммита «Бухарестской девятки» НАТО, состоявшегося 22 февраля в Варшаве при участии президента США Джо Байдена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Петр Фиала также привел количественные данные о военной технике и боеприпасах, переданных Киеву как за счет чешского государства, так и частными компаниями. Он сообщил, что на Украину отправлено 89 танков Т-72, 226 бронетранспортеров и БМП советского типа, и 38 гаубиц.

Чехия передала Киеву шесть систем ПВО и четыре вертолета из своих армейских запасов, а также 900 метров понтонных мостов. Кроме того, оборонная промышленность Чехии поставила Киеву 33 ракетных системы залпового огня. Также была организована поставка 1,5 млн различных типов боеприпасов, в том числе 60 тысяч ракет.

Фиала заявил, что Чехия предоставила частным компаниям лицензии на экспорт оружия на Украину на 68 млрд крон. По словам советника премьера по национальной безопасности Томаша Пояра, чешская оборонная промышленность в 2022 году уже осуществила поставки на 30 млрд крон, а техника и боеприпасы на сумму почти 40 млрд крон ожидают доставки.

Премьер Чехии также добавил, что цель его правительства – обучить около 4000 украинских военных. Фиала подчеркнул, что Чехия помогает Украине не только из-за собственной решимости, но и потому, что союзники финансово поддерживают модернизацию чешской армии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев получит модернизированные танки советского образца (Т-72) от Чехии и Польши, в финансировании поставок которых принимают участие США и Нидерланды.