Премьер Черногории отчитался перед Западом, что не допустил российского влияния

15.10.2021 17:37 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В ходе проходящего в Будве международного дискуссионного 2BS (To Be Secure) Форума по безопасности премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что при правлении его кабинета не было российского влияния на страну.

При этом Кривокапич вменил в достижение своего правительство тот, что при нем Черногория максимально сблизилась с НАТО.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Кривокапич отметил, что возглавляемое им правительство привержено европейскому пути и пути НАТО, и будет последовательно вести страну по нему. При этом его кабинет на 100% выполнил рекомендации ЕС.

«Мы идем по этому пути, потому что считаем, что он лучший для наших граждан, – заявил черногорский премьер-министр. – Не говорите, что российское влияние появилось время этого правительства и что мы ввели российских олигархов в экономическую систему. Мы хотим, чтобы это пространство было свободным от какого-либо влияния и было надежным партнером для всех».

При этом, по словам Кривокапича, Черногория никогда не была ближе к НАТО, чем теперь, что показывают последние исследования, согласно которым граждане страны стали на 10% больше доверять Североатлантическому альянсу.