Прежняя эпоха окончательно ушла – российский философ предупредил элиту

Российские элиты должны осознать, что прежняя эпоха для них закончилась, и мобилизоваться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер движения «Суть времени», философ и публицист Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кургиняна, время для обогащения элиты прошло.

«Выход заключается в том, чтобы люди, которые привыкли к мирной жизни, и которые хотят в ней обогащаться, заниматься чуть-чуть всякими другими вещами, – как говорилось в одном старом анекдоте, что у цыгана спросили, чтобы ты сделал, если бы был царем, он сказал: «Украл бы серебряные ложки и сбежал». Это гениальная формулировка. А еврей сказал: «Я бы жил лучше, чем царь, потому что я бы еще немножко шил».

Так вот, тех, кто хочет «немножко шить», надо убрать из этого занятия, потому что шить уже нельзя. Я убежден, что Путин понимает остроту ситуации, ее экзистенциальность, он показал этими действиями, которые будут подписаны в Кремле, что он идет до конца. Все остальные разговоры про то, что мы готовы с вами подписать мир, если Херсонскую и прочие области вы признаете уже нашим, российским государством, все эти разговоры носят иронический характер.

Это все можно признать, если в Киеве будут находиться наши войска и признавать это будет наш ставленник, привезенный для этого признания. В противном случае это признать невозможно. Он это понимает. Теперь главное – осознать следующее: все, та эпоха кончилась», – заключил Кургинян.