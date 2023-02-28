Президент Белоруссии назвал Зеленского «неплохим человеком» и призвал договариваться с ВСУ

Анатолий Лапин.  
28.02.2023 10:18
  (Мск) , Минск
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина должна воспользоваться окном возможностей и пойти на переговоры с Россией, пока РФ не перестроила свою экономику на военный лад.

Об этом в интервью китайским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна воспользоваться окном возможностей и пойти на переговоры с Россией, пока РФ не...

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По мнению Лукашенко, при этом договариваться нужно с украинскими военными и без предварительных условий.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент. Я знаю президента Путина. Да, у него цель – обезопасить Россию, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии. И Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию, она с первых дней это делала», – сказал президент.

«Надо воспользоваться этим моментом, чтобы прекратить братоубийственную войну и этот конфликт. Такого момента может не быть… Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий. Все это надо обсуждать за столом переговоров. Надо договариваться, я уже говорил, с украинскими военными.

Володя Зеленский – неплохой человек, но очень неопытный. Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют, но аплодисменты могут быть далеко неискренними, это он должен понимать», – заявил Лукашенко.

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