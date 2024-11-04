Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове на парламентских выборах победу одержал кандидат от оппозиции Александр Стояногло. Он набрал 51% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду – 48%. Однако президентом назначена Санду благодаря голосам в европейской диаспоре молдаван.

Там Санду и её подручные сумели вывести на избирательные участки рекордное число избирателей – более 300 тысяч.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Молдавская диаспора-еврозомби давно стала уникальным феноменом. Эти люди уехали из нищей Молдовы, чтобы подзаработать на жизнь себе и своим семьям на самых чёрных и грязных работах. Но в определённый момент они, посудомойки и сиделки в Италии, приезжающие в родную страну с набитыми карманами, делающие уродливые «пристройки» к первым этажам советских «хрущёвок», покупающие себе автомобили премиум-класса, стали считать себя «белой костью». У них стало традицией звонить из-за границы в Молдову своим престарелым родителям и указывать, за кого голосовать.

«В Молдове сформировалась новая языческая религия — Диаспора-поклонничество. Этот идол присвоил себе право определять, какой должна быть власть в Молдове. В прошлое воскресенье Диаспора избрала себе собственного президента», – пишет молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.

Но против Санду восстала глубинная Молдова, причём не только районы с преобладанием национальных меньшинств (Гагаузия, этнически болгарский Тараклийский район, или север Молдовы с преобладанием этнических украинцев), но и этнически молдавский Шолданештский район. Так было ещё в день референдума, в ходе которого в Молдове Санду так же проиграла.

Это было протестное голосование против ломания страны и общества через колено, против производства новой «нации соросят». Нельзя сказать, что внутри страны голосование за Стояногло было убедительным, скорее, можно говорить о ничьей. На стороне Санду традиционно выступила «молдавская Галиция» – центральные районы страны вместе с Кишинёвом.

Но общество оказалось расколотым. И «козлом отпущения» сейчас станет именно европейская диаспора, которую сейчас в Молдове будут всё больше ненавидеть. Уже сейчас выходцам из диаспоры предлагают вернуться домой и пожить внутри Молдовы.

«Ждем диаспору дома. Зачем вам Италия, США, Великобритания – у нас же тут реформы полным ходом. В общем… возвращайтесь… заживём», – пишет молдавский политолог Александр Кориненко.

Таким образом, к парламентским выборам, которые должны состояться не позже июля следующего года, страна подходит в расколотом состоянии. Оппозиционная Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном в своей декларации отказалась признавать выборы президента на зарубежных участках, и соответственно, легитимность избрания Майи Санду.

И для партии «Действие и солидарность» это плохой знак: партию всё больше ненавидят, причём не только среди левой оппозиции. Возникли новые силы и на правом фланге, такие как прозападный блок «Вместе» или движение «Национальная альтернатива» во главе с мэром Кишинёва Иваном Чебаном.

Сама Майя Санду, стремясь удержать власть любой ценой, может пойти и на запрет ещё какой-то оппозиционной силы, например, Партии социалистов. После включения в конституцию упоминания об обязательном курсе на евроинтеграцию власти могут вывести за рамки закона все партии, кто не внесёт соответствующих изменений в свои уставы.

Таким образом, евроскептицизм как идеология и даже сомнения в правильности европейского курса могут оказаться под запретом. Но в этом случае высок риск протестного голосования за одну из тех партий, которые останутся, как активисты Шора проголосовали за Александра Стояногло.

Вместе с тем, протестной кампании, аналогичной той, свидетелями которой мы были в Грузии, в Молдове скорее всего не будет, хотя бы потому что парламентская оппозиция надеется заручиться минимальной лояльностью со стороны властей и дожить до парламентских выборов, а на них уже постараться заполнить свою нишу – тех, кто голосовал против включения евроинтеграции в Конституцию и за Александра Стояногло во втором туре выборов.

Естественно, Майю Санду нельзя признавать президентом Молдовы. Она не представляет молдавский народ и не имеет никакого права вещать от его имени. Это надо артикулировать чётко и ясно, и официальный представитель МИД России Мария Захарова с этой миссией, без сомнения, справится.