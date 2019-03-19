Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке – в чем риски для России

19.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заявил об отставке в телеобращении к жителям страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента… В этом году 30 лет как я занимаю самый высокий пост в нашей стране», – сказал глава государства.

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Теперь до выборов полномочия главы государства переходят к председателю Сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Сам Назарбаев возглавит Совбез республики и будет заниматься руководством правящей партии.

Политолог Денис Денисов отмечает, что слухи о грядущем уходе Назарбаева муссировались на протяжении последних месяцев.

«Начинается трансферт власти в одном из крупнейших государств Евразийского союза. Мы сталкиваемся с колоссальным числом рисков, связанных с тем, что, во-первых, наши западные партнеры не упустят возможность воспользоваться определенным вакуумом власти и попытаться перехватить инициативу в Казахстане – возможно, привести к власти людей, которые будут в первую очередь ориентироваться на сотрудничество с западными странами, а не на развитие отношений с РФ и на евразийском пространстве.

Не менее важен фактор Китая. Для пекинских коллег Казахстан является стратегическим партнером. Естественно, Китай заинтересован, чтобы в Казахстане сохранялась стабильность, выполнялись реализующиеся экономические проекты. В то же время, конечно, можно предполагать, что Китай хотел бы усилить свои позиции на этом направлении.

Безусловно, существует риск, связанный с внутриполитической ситуацией в республике. В целом при Нурсултане Назарбаеве ситуация была контролируемой, но, как мы могли наблюдать за последние годы, существуют эффективные методы внешнего воздействия для дестабилизации. В рамках геополитического противостояния России и Запада, Запада и Китая – некоторым было бы очень выгодно дестабилизировать ситуацию в Казахстане и во всем регионе.

Для России в настоящий момент остается самым важным сохранить динамику и стабильность во взаимоотношениях с Казахстаном, сохранить его участие в евразийских интеграционных процессах. Это государство является одним из фундаментов для многих проектов, жизненно важным для их перспективы, чтобы Казахстан остался в их рамках», – сказал Денисов «ПолитНавигатору».