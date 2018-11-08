Президент Хорватии поделился с Порошенко опытом этнических чисток с прицелом на Донбасс

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Во время визита в Хельсинки Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

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“Возобновлена ​​деятельность Рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, последнее заседание которой состоялось в Киеве 25 октября 2018 года”, — говорится в сообщении.

Также была отмечена “важность консолидации международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины и противодействия дальнейшей агрессии РФ, расширению ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива, в том числе путем ужесточения санкций”.

Напомним, Украина, по заявлениям ее властей, планирует перенять опыт Хорватии в сфере “освобождения и возвращения оккупированных территорий ОРДЛО”. Фактически это означает анонсирование массовых этнических чисток на неподконтрольной территории.

Хорватия покинула состав федеративной республики Югославия в 1991 году. Распад страны сопровождался вооруженным конфликтом между различными этносами, в частности, между хорватами и сербами. Хорватские сербы не согласились с решением властей о выходе из состава федерации Югославия и объявили о создании Республики Сербская Краина.

Активные боевые действия между хорватскими и сербскими силовиками продолжались до 1992 года, затем было подписано соглашение о прекращении огня. В 1995 году хорватская армия провела крупные наступательные операции “Молния” и “Буря”, во время которых зачистили от хорватских сербов большую часть страны, изгнав жителей в Сербию.