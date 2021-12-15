«Президент» Косово объявила Сербию «российским плацдармом» на Балканах

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В ходе встречи с прибывшим в сепаратисткий анклав президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, «президент» Косово Вьоса Османи заявила, что албанцы являются «прочным мостом» между обеими «странами».

Об этом Османи сказала в рамках итоговой пресс-конференции по итогам состоявшейся встречи.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе пресс-конференции Османи заявила, что ожидает от Северной Македонии дальнейшей поддержки в укреплении международной субъектности Косово.

«Косово и наш регион по-прежнему сталкиваются с серьезными рисками безопасности из-за дестабилизирующих тенденций России, идущих через Сербию», – сказала Османи.

При этом она назвала Сербию «плацдармом России на Балканах».

По словам Османи, Косово привержено работе со всеми международными партнерами для предотвращения российско-сербских дестабилизирующих воздействий. При этом, как она утверждает, проживающая в Северной Македонии крупная албанская диаспора, дважды в истории этой страны поднимавшая вооруженные сепаратистские бунты, «является прочным мостом между двумя странами»