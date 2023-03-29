При попытке побега из Крыма на Украину схвачен глава американской секты

Любовь Смирнова.  
29.03.2023 16:32
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия


При попытке выехать из Крыма в сторону Украины был задержан соорганизатор ячейки запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы». Его подельника взяли еще в сентябре прошлого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным правоохранителей, секта действовала на территории Красногвардейского района с 2017 года. Его организацией занимался 43-летний местный житель. Вместе с компаньоном они проводили пропагандистские собрания, вели беседы и координировали деятельность адептов.

При попытке выехать из Крыма в сторону Украины был задержан соорганизатор ячейки запрещенной в...

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«На организованных им пропагандистских собраниях изучались и обсуждались тексты и религиозные положения «Свидетели Иеговы», распространялась запрещенная литература, провозглашалась исключительность и превосходство вероучения «Свидетели Иеговы» над другими традиционными религиями, – уточнили в МВД. – Действуя умышленно, в составе группы лиц с представителем комитета организации, фигурант осуществлял управленческие функции для обеспечения деятельности экстремистской организации».

В феврале Ялтинский горсуд вынес приговор организаторам и активисту ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Трое организаторов получили от 6,5 лет до 6 лет 1 месяца в колонии общего режима, активный участник группы получил 3 года лишения свободы, еще один находится в международном розыске.

В Запорожской области у сектантов «Свидетелей Иеговы» изъяли документы, подтверждающие сбор пожертвований на украинские праворадикальные группировки вплоть до 2022 года.

Эта организация, признанная в РФ экстремистской, в период украинской юрисдикции не входила в число запрещенных, и под влиянием проповедников сотни, если не тысячи людей жертвовали сбережения и свою недвижимость на благо псевдохристианской церкви.

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