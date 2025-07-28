При таких санкциях Россия может существовать десятилетиями – украинский дипломат
Западные санкции не смогли за десятилетия развалить ЮАР, а с Россией они тем более не справятся.
Об этом в интервью киевской блогерше Олесе Байман, жене скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой Дмитрия Гордона, заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К краху Россия ещё не близка, но она уверенно летит вниз. Сколько это займёт времени, сложно сказать.
Напомню, что на порядок меньшее государство, Южно-Африканская Республика, которое находилось под тотальными санкциями, гораздо более сильными, чем санкции сегодняшние против РФ, она успешно сумела просуществовать больше двух десятилетий, пока не был свергнут режим апартеида, и президентом стал Нельсон Мандела» – сказал Ельченко.
«Россия гораздо больше, гораздо мощнее, у нее ресурсов гораздо больше, это даже несравнимо. И поэтому она даже под режимом гораздо более сильных санкций, чем те, которые есть сегодня, может еще существовать много-много лет.
Так что надеяться на то, что эти санкции, которые есть сегодня, окончательно погубят российскую экономику, я бы не стал. Нужно просто переходить от слов к делу и делать то, что делал бывший президент США Рейган покойный. Я надеюсь очень сильно, что Трамп где-то все-таки в глубине души к нему наконец-то прислушается», – добавил дипломат.
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