Прибалтика будет полностью избавляться от русских – эксперт

Прибалтика использует СВО для того, чтобы окончательно решить «русский вопрос» – избавиться от всех русских, даже если у них есть гражданство.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда надо было привлечь голоса русских, а их в Риге было чуть больше половины, в Латвии меньше половины, а в Риге чуть больше половины, латыши всем русским говорили: ну что вы, ребята, мы естественно дадим вам все права! Вы, главное, этих коммунистов свергните вместе с нами, а дальше будет наше общее счастье. Разумеется, это всё говорилось до 19 августа 1991 года. А после 19 августа уже в сентябре было принято законодательство, которое лишило всех не родившихся или не происходящих от родившихся до 1940 года на этой территории людей, гражданства. И ввело экзамен, на котором надо было фактически отказаться от своей истории, от своих родителей. Русское большинство не пришло, и, в конечном счёте, получило вид на жительство и взяло гражданство России», – отметил он.

Какое-то время ситуация казалась приемлемой, пока правительство не стало вводить новые требования к гражданам с российским гражданством или даже с гражданством страны пребывания, но этнически русским.

«Сначала, в общем-то, вроде бы казалось, что всё нормально. А потом ситуация начала ухудшаться, и вот, когда началась специальная военная операция, власти Эстонии и Латвии, в Литве ситуация другая, поняли, что это их последний шанс – надо зачистить тылы и по возможности депортировать русских. Сначала тех, у кого вид на жительство и российский паспорт, затем лиц без графы. Да, это отдельная категория. Затем, разумеется, и тех, кто просто русские, хотя и гражданин Эстонии или гражданин Латвии. Четырёхступенчатая многоходовка, и они по этому пути идут. И остановить их можно, к сожалению, только силой. А применение силы сейчас по понятным причинам невозможно», – заключил Межевич.