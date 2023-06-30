«Прибалтика под угрозой» – американский генерал раскрыл бедственное состояние войск НАТО

Если Россия решит провести наступательную операцию на страны Балтии, НАТО не успеет перебросить подкрепление в короткие сроки.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходжеса, сейчас у западных союзников не хватает тягачей и железнодорожных платформ для того, чтобы быстро перебросить на большое расстояние крупную группировку.

«Честно говоря, я не думаю, что подкрепление могло бы двигаться так быстро, как двигались «вагнеровцы» в день попытки их переворота. Во-первых, у нас не хватает транспорта для тяжелой техники – больших грузовиков, которые могут перевозить большую бронированную технику по дорогам. До сих пор есть проблема пересечения границ даже между странами ЕС и странами НАТО.

Кроме того, все должны понимать, что все это будет происходить в кризисных условиях, когда не будет каких-то особых приоритетов в свободе передвижения по железной дороге или автодорогами 24 часа в сутки. Потому мы не сможем передвигаться достаточно быстро… Вы даже не можете передвигаться колонной внутри Германии без специального разрешения, потому что для перехода из одной федеральной земли в другую нужны дополнительные разрешения.

Так что речь идет о правилах и нормах, а также о фактической возможности. Не хватит железнодорожных вагонов, чтобы одновременно перемещать по всей Европе более, чем полторы бронетанковые бригады. Но полторы бригады – это ничто, по сравнению с тем, что нам было бы нужно. Перевозка тяжелой техники – достаточно нудная тема. Бронетехника едет на гусеницах по трассе 20-30 километров в час. А на борту грузовика это будет 80-100 километров в час. Таких грузовиков не хватает.

В зависимости от того, какой тип атаки мы можем увидеть со стороны Россиии, этого будет недостаточно, чтобы полностью остановить их прежде, чем появится подкрепление. Потому, опасность того, что Россия сделает еще один ужасный просчет, состоит в том, что они считают, что смогут захватить значительною часть балтийских стран, а потом Кремль скажет нам: «Вы же не хотите вести с нами ядерную войну за кусок Эстонии или Литвы». Вот в этом опасность», – переживал Ходжес.