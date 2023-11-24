Приднестровье: дыхания войны не ощущается, но условий для признания нет

Приднестровский конфликт существует уже более трех десятилетий, все эти годы непризнанная республика находится под экономическими санкциями, политическим давлением, грузом демографических проблем – и все-таки живет вопреки всем пессимистическим прогнозам. Феномен ПМР уникален, небольшое государство остается геополитической точкой притяжения.

Об этом говорилось на встрече приднестровской молодежи с политологом, директором бюро политических исследований «Медиатор» Сергеем Широковым в ходе слета «Лидер», который традиционно проводит Республиканская политическая партия «Обновление».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Участники форума в возрасте от 14 до 25 лет рассказывали о том, как им живется в непризнанном государстве, и задавали вопросы эксперту в рамках дискуссии «Геополитические изменения в мире 2010–2023: новый миропорядок».

«Уникальный исторический процесс» и его издержки

Живя в зоне конфликта, молодежь ощущает трудности с пересечением границ, с перемещением транспорта, грузов, ущемление прав в том или ином виде, но она не чувствует ни опасности войны, ни напряженности между жителями правого и левого берегов Днестра.

«Тридцать лет приднестровский народ живет в условиях конфликта, и то, что он не ощущает прямой угрозы, опасности, – это огромные усилия со стороны руководства страны, – прокомментировал ситуацию Широков. – Да, есть вопросы, как устроен наш быт, есть что менять. Строятся и реконструируются здания, объекты инфраструктуры, есть все условия для жизни людей. В зоне замороженного конфликта много лет несут миссию российские миротворцы, благодаря которым также удается сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра».

Эксперт отмечает, что из-за нерешенного конфликта Приднестровье и его жители не получили тех возможностей для развития, которые могли бы получить. Ограничения в экономике не позволяют ей работать на полную мощность, это негативно отражается на доходах в бюджет, уровне заработных плат, объеме инвестициях. При этом, говорит эксперт, рано или поздно конфликт будет урегулирован – он не может длиться вечно.

«Сейчас кто-то может ограничивать нашу экономику, кто-то – гуманитарные связи, кто-то может нам помогать . Это интересы крупных международных игроков, это борьба между Москвой и Вашингтоном, это борьба между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, борьба за национальные интересы, в которой есть место и маленькой республике площадью 4 тысячи квадратных метров. Приднестровье находится в мировой повестке дня, в центре внимания больших игроков, на перекрестке миров, Запада и Востока, является частью борьбы между мировыми державами. И важно, чтобы будущий мир, который сегодня строится на наших глазах (система международных отношений должна прийти к балансу – у США как мирового лидера появились конкуренты), был более справедлив, тогда будут шансы, что никто не будет доминировать и навязывать нашему народу те решения, которые нас не устраивают», – сказал Широков.

Он подчеркнул, что приднестровцы – часть уникального исторического процесса, уникальный народ, которому выпал исторический шанс построить собственное государство.

«Многие нации, народы гибли в борьбе за построение собственного государства, но не добились цели, а приднестровцы это сделали. У нас есть государство – мы его строим и стараемся сделать его лучше. Немаловажная роль в этом принадлежит и молодежи», – пояснил эксперт.

Политолог добавил, что для признания Приднестровья условий сейчас нет.

«Политика – ведь циничная. Если нас признает какая-нибудь африканская страна или, например, Новая Зеландия, для нас ничего не изменится. Для устойчивого решения конфликта, для того, чтобы мы получили ресурсы, которые должны получать, мы должным быть признаны таким государством, которое сможет обеспечить нашу экономическую и политическую безопасность», – заявил Сергей Широков.

Приднестровская проблема – следствие решения о передаче этой территории Российской империи

Отвечая на вопрос о важнейшем геополитическом событии, связанном с историей Приднестровья, политолог высказал мнение, что это окончание русской-турецкой войны 1787 – 1791 годо и Ясский мирный договор, заключенный по ее итогам. По этому документу России отходило Северное Причерноморье, территории между Южным Бугом и Днестром, по которому прошла новая граница между государствами.

«У нас используется русский язык, повсюду российские флаги. Когда наши партнеры спрашивают, почему мы тяготеем к России, почему не стали одним из районов Молдовы – ну, жили бы под молдавским флагом, получали бы леи, и все было бы хорошо, – мы отвечаем, что тут нужно знать историю своего края. Если город Тирасполь, столица Приднестровья, основана по решению русской императрицы Екатерины II и по предложению русского полководца Александра Суворова, кем же мы еще можем быть, кроме тех, кем мы являемся? Все, что происходит с Приднестровьем сегодня, – это следствие решения о том, что эта земля стала частью Российской империи», – заявил аналитик.

Насколько велика вероятность разморозки конфликта?

Приднестровскую молодежь, которая по возрасту не застала боевые действия 1992 года на Днестре, интересует, насколько надежно конфликт заморожен. Сергей Широков считает, что если конфликт существует, то есть и возможность его перехода в вооруженную фазу, но в данном случае такая возможность минимальна.

«Мы в состоянии конфликта, есть вооруженные силы, есть молдавская армия, которая сейчас перевооружается, между нами российские миротворцы. Один процент существует. Но будет ли он использован? Надеюсь, что нет. Почему? Я вижу, что и наше руководство, и руководство Молдовы, и большинство международных партнеров не хотят военного решения приднестровского конфликта. И для этого есть причины. Во-первых, ни Россия, ни США, ни Румыния, ни Украина, ни ЕС не имеют ресурсов для того, чтобы участвовать еще в одном тяжелом конфликте. И это нас спасает. Мы видим пример, как украинский конфликт ушел на второй план с началом событий на Ближнем Востоке. Кроме того, приднестровский конфликт имеет серьезный потенциал для политического урегулирования. У нас не межэтнический и не межрелигиозный конфликт – это конфликт политический. Мы говорим о том, что Молдова и Приднестровье –это разные политические цивилизации. Молдова сказала: мы не хотим независимое государство, мы хотим быть частью Румынии, мы не молдаване, а румыны. Приднестровье в свою очередь говорит: у нас много национальностей, которые равны, наша судьба здесь, нам по пути с Россией. Хоть это будет и сложно, и долго, но договориться возможности и инструменты есть», – заявил эксперт.

Приднестровье и молдавские выборы

В Приднестровье, не избалованном яркими политическими шоу, с живым интересом наблюдают за избирательными кампаниями в Молдове. Сейчас в РМ только что завершились всеобщие местные выборы, от которых уже перекинут мостик к грядущим выборам президента. Комментируя эти электоральные процессы, Сергей Широков заявил, что от того, кто станет президентом, будут зависеть отношения Тирасполя с Кишиневом.

«Я уверен, что и Майя Санду, и правительство Речана, и партия PAS нацелены на одну вещь: чтобы действующий президент избралась на второй срок. В ближайшие полгода-год будут использовать для этого все ресурсы. К сожалению, политическая борьба в Молдове ведется очень радикально, очень грязно, методы никак не соответствуют европейским ценностям. Все это будет касатьсяв том числе и нас – Приднестровье находится в молдавской повестке дня», – резюмировал Широков.