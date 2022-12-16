Приднестровье опять спасло Молдову от блэкаута – Санду не довольна

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Сегодняшний ракетный обстрел энергообъектов на Украине на привел к массовым отключениям в Молдове и Приднестровье.

Об этом сообщили энергорегуляторы с обоих берегов Днестра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предприятие Moldelectrica сообщило, что в настоящее время угроза отключения электроэнергии в Молдове миновала. На территории республики отключенных потребителей нет.

Аналогичная ситуация в Приднестровье. Энергосистема работает в штатном режиме, сообщает «Днестрэнерго».

«В 9:17 было аварийное отключение в украинской энергосистеме. В Приднестровье были просадки по напряжению, но сейчас система работает стабильно», – рассказал главный диспетчер «Днестрэнерго».

Это произошло потому – что Молдова согласилась передать все объемы российского газа Приднестровью. Это позволило запустить Молдавскую ГРЭС на полную мощность, и теперь она стабилизирует систему в случае аварий у соседей.

Ранее Молдова ограничивала поставки газа на левый берег и закупала электричество в Румынии. Это не только было в 4 раза дороже, но и не позволяло балансировать систему, когда на Украине случались массовые отключения.

Последний раз перебои в системе электроснабжения страны были зафиксированы 5 декабря. Однако 6 декабря на Молдавской ГРЭС был запущен третий энергоблок. Приднестровье производит более 500 мегаватт электроэнергии, из которых около 150 мегаватт необходимы для его внутреннего потребления, более 300 мегаватт электроэнергии поставляются в правобережную Молдову.

Парадоксально, но прозападный президент Молдовы Майя Санду все равно недовольна. Она заявила, что у нее есть вопросы по поводу условий контракта, заключенного с Приднестровьем. Глава государства намерена обсудить с правительством, почему выросла закупочная цена на электроэнергию.

Кишинев и Тирасполь подписали контракт, по которому Молдова покупает электричество по $73 МВтч. Румыния продавала мегаватт в час за 240 долларов и дороже, но это Санду устраивало.

На момент заключения соглашения с Приднестровьем она находилась в США и там успела пожаловаться CNN, что российские ракетные удары по Украине погружают Молдову во тьму. Видимо таким образом молдавская президентка пыталась выклянчить каких-то денег, и теперь она недовольна, что повод для попрошайничества у нее отняли.