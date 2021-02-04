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04.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Приднестровье, Россия
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Приднестровье требует больше не считать его осколком СССР


Приднестровье не осколок Советского Союза, а часть Российской империи.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас всегда сравнивали с осколком Советского Союза. И, что самое страшное, мы соглашались. Не понимая, что за этим следует. Ведь осколок без воли людей можно куда-то примкнуть, прикрепить. Осколок же, понимаете?  У осколка нет государственности. Я с 2017 года пытаюсь поменять эту «осколочную» философию. Говоря о том, что мы – не осколок. Мы – часть Российской империи,  Советского Союза. Вот что представляет собой современное Приднестровье.

Мы имеем свою государственность.  А любая государственность строится на  истории и культуре, которую нужно показать людям и сделать ее доступной. У осколка же нет истории. Осколку ничего не останется при любых политических метаморфозах. Поэтому в городах и районах Приднестровья мы стараемся показать людям историю, показать: мы не осколок, а часть ушедших, к сожалению, государств. Мы предлагаем людям почувствовать свою историю, тем самым формируя так называемый культурный код или культурный иммунитет», – написал Красносельский.

Ранее  Красносельский призвал руководство РФ, чтобы все граждане этой непризнанной республики получили российские паспорта.

На референдуме 2006 года 97% населения высказались за независимость Приднестровья и дальнейшее сближение с Российской Федерацией.

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