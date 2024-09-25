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У Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нет доказательств того, что российскую фигуристку Камилу Валиеву намеренно накачивали допингом перед Олимпиадой-2022 года.

Это признал гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в разговоре в российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Африканец» поинтересовался, почему не возбуждается уголовное дело против врачей и тренеров Валиевой.

«Проблема в сборе доказательств. Чтобы иметь возможность доказать то, что мы видели. Если у вас есть доказательства, пожалуйста, дайте нам знать. Мы будем крайне благодарны вам за эту информацию и убедимся, что она попадет в соответствующие правоохранительные органы, в ФБР здесь, в США. Мы предоставим им повышенные доказательства, но нужно доказать преступный умысел, сговор с целью накачать кого-то препаратами. Должны быть конкретные доказательства этого, а не просто умозаключения и косвенные доказательства. Не данный момент мы этого не видели, но подозреваю, что они существуют», – сказал Тайгарт.

При этом он попросил собеседника доносить на российских тренеров, работающих в Африке.

На XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года 15-летнюю Валиеву заподозрили в употреблении метаболического препарата триметазидина. Позже данное решение было оспорено, а спортсменка допущена к участию в соревнованиях. В январе 2023 года Валиева была оправдана, однако позже это решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде, который постановил дисквалифицировать спортсменку. Все ее соревновательные результаты были аннулированы.