Пригожин предложил юридическую помощь Кадырову в борьбе с фейками «Новой газеты»

19.03.2021, Санкт-Петербург, Игорь Крылов

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что считает своим долгом помочь главе Чечни Рамзану Кадырову в судебных разбирательствах с «Новой газетой». Причиной для этого стала публикация недостоверных материалов со стороны издания.

14 марта на страницах «Новой газеты» появилась публикация о якобы внесудебных расправах над жителями Чечни. Журналисты утверждают, что взяли интервью у Сулеймана Гезмахмаева – экс-сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова.

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Ахмед Дудаев, занимающий пост министра информации и печати Чечни, заявил, что материал «Новой газеты» – клевета. В то же время чеченские военные обратились к Владимиру Путину, отметив необходимость уделить внимание публикуемым материалам.

Евгений Пригожин подчеркнул, что он с большим уважением относится к чести офицеров России и заслугам полка. Именно поэтому бизнесмен предложил главе Чечни безвозмездную помощь своих юристов.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, «Новая газета» распространила недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Я считаю подобные публикации «Новой газеты» недопустимыми и преступными», – подчеркнул Пригожин.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что журналисты «Новой газеты» работают под патронажем западных спецслужб. По его словам, сотрудники журнала «порочат честь и достоинство тысяч бойцов, жертвовавших своими жизнями и здоровьем в борьбе с международным терроризмом».