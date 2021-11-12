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12.11.2021 12:31
(Мск), Москва,
Максим Никифоров
 
Африка, Политика, Россия, Франция
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Пригожин рассказал о гастрономических пристрастиях французских лидеров

Корреспондент издания «Правда.ру» спросил у бизнесмена Евгения Пригожина его мнение о парижской встрече российских...

Корреспондент издания «Правда.ру» спросил у бизнесмена Евгения Пригожина его мнение о парижской встрече российских и французских министров по вопросу Мали.

Пригожин напомнил, что в его ресторанах бывали многие французские лидеры – Франсуа Олланд, Николя Саркози, Жак Ширак. С Эммануэлем Макроном он также готов обсудить как кулинарную тему, так и музыкальное сопровождение.

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«Из своего тридцатилетнего опыта работы с французскими поварами я усвоил, что французы предпочитают степень прожарки мяса rare и хорошую музыку. А какая это будет музыка — Вагнера или какого-то другого композитора, это мы можем обсудить», — подытожил предприниматель.

Напомним, недавно на переговоры в Москву приезжал глава МИД Мали Абдулай Диоп. А в Париже глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу встретятся со своими коллегами из Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Флоренс Парли.

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