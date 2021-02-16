Пригожин ждет от Шевченко новых поводов для судебных исков

16.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Известный бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение по поводу решения Савеловского суда, отказавшего ему по иску о взыскании компенсации морального вреда с журналиста Максима Шевченко, отметив, что ждет с его стороны новых поводов для исков.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что в ближайшее время оценку решению суда дадут юристы компании.

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Сам бизнесмен заявил, что «приветствует любое решение суда». Однако его юристы считают, что в данном случае Савеловский суд руководствовался не нормами права, поэтому Пригожин указывает на вышестоящие инстанции, где можно обжаловать вердикт.

«Но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть. Если Максим Шевченко занес денег кому-то, то это свидетельствует о вреде оппозиции в нашей стране, которая, еще даже не получив власть, уже развращает ее», – отметил бизнесмен.

Однако, продолжает Пригожин, если его юристы ошибаются, это означает лишь то, что «российский суд абсолютно не ангажирован и «прозападные жополизы» типа Навального сидят справедливо».

«В любом случае патриоты «в дамках», и это радует. Поздравляю господина Шевченко и жду от него дальнейших поводов подать на него иски», – сказал бизнесмен.

Напомним, в октябре 2020 года Евгений Пригожин заявил, что не собирается встречаться с журналистом в суде. Это будет возможно лишь в одном случае: если Шевченко захочет, чтобы бизнесмен его усыновил.