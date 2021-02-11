Прилепин вместе с Немцовым боролся против Шустера

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Российский писатель и новоиспеченный политик Захар Прилепин ответил на упрёки по поводу участия в былые годы в протестах против российской власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Периодически разнообразные люди мне напоминают – Захар, ты был в оппозиции долгое время. Я говорю, ребят, вот, на секунду зажмурьте глаза и вспомните, что какие-то полтора-два десятилетия назад мы находились в стране, где политические программы на центральных каналах вёл Савик Шустер, Евгений Киселёв, Виктор Шендерович работал на центральном телевидении. Повестку политическую Глеб Павловский определял, Матвей Ганапольский и т.д., и т.п., то есть, это Украина сегодняшняя. На уровне риторики, это Украина сегодняшняя, мы там жили. Вслух имена эти произнесите! Ну, Айдер Муждабаев (бежавший на Украину и объявленный в розыск в РФ меджлисовский пропагандист – ред.), он был редактор МК. МК была радикальней, чем «Новая Газета» сегодня», – заявил Прилепин.

«Что скрывать, я помню, включаю телевизор, центральный канал, там сидит государственная молодежь, которая пестуется государством и говорит, что надо дождаться, когда умрут последние советские пенсионеры и закрыть, разрушить Мавзолей. По «Первому каналу» сидели эти ребята молодые, они ничем от нынешнего Навального не отличались, они такие же речи произносили. Это было в моей стране 15-20 лет назад, в которой Савик Шустер читал вечернюю сводку новостей и их ещё и трактовал в той форме, в которой он считал необходимым трактовать», – рассказал писатель.