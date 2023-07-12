Пример для подражания: украинские банды стали выдавать себя за СБУ

В Харькове обезврежена банда, которая грабила местных жителей под видом сотрудников СБУ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ обезвредила банду «оборотней», под видом сотрудников Службы безопасности грабивших харьковчан

«Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и совершала разбойные нападения в Харькове. Представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и разграбили их имущество под видом проведения вымышленных «обысков».

Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили нападение на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. дол. США. Но этого лидера группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. дол. якобы для «закрытия» уголовного производства против него», – отмечается в сообщении.