Пример для подражания: украинские банды стали выдавать себя за СБУ

Игорь Шкапа.  
12.07.2023 11:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, СБУ, Сюжет дня, Украина, Харьков


В Харькове обезврежена банда, которая грабила местных жителей под видом сотрудников СБУ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Харькове обезврежена банда, которая грабила местных жителей под видом сотрудников СБУ Об этом,...

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СБУ обезвредила банду «оборотней», под видом сотрудников Службы безопасности грабивших харьковчан

«Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и совершала разбойные нападения в Харькове. Представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и разграбили их имущество под видом проведения вымышленных «обысков».

Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили нападение на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. дол. США. Но этого лидера группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. дол. якобы для «закрытия» уголовного производства против него», – отмечается в сообщении.

Фигурантом оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

«При обыске у него изъята спецодежда со знаками разрешения СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом. На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей», – отчитались в СБУ.

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