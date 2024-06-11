Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приложение «Яндекс Музыка» продолжает предлагать пользователям русофобские треки.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ну вот здесь – год назад, полгода назад мы постоянно говорим о поисковой системе «Яндекс» и «Яндекс Музыка». Предлагаю вам набрать в поиске песню «Стреляйте в москалей». Или наберите подкаст «Черная лампа», послушайте там интервью укрнацистов. Я не пойму, «Яндекс Музыка» пропагандирует укрофашизм и укронацизм? Или безголовые-яйцеголовые сидят в этой поисковой системе? Там что нет искусственного интеллекта, службы безопасности, системы распознавания по отдельным словам и фразам? Я думаю, пришло время возбуждать уголовное дело против отдельных руководителей этой системы. Поэтому отсюда передаем им большой привет. Прекратите издеваться над русским народом, негодяи!», – сказал Луговой.

На самом деле искусственный интеллект у «Яндекса» есть, и он отвечает на вопросы в чате YandexGPT. Телеканал-иноагент «Дождь», который тестировал все российские чаты ИИ, похвалил детище «Яндекса» за ответ про покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального. Его назвали лидером оппозиции и противником президента РФ Владимира Путина.

Однако на вопрос про ошибки Путина YandexGPT отказался отвечать.

«Дождь» приводит цитату директора по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александра Крайнова:

«Уход от ответа – лучшее, что мы можем сделать сейчас. Потому что, если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего».

За «Яндекс» вступился политолог Михаил Карягин.

«Как известно, не надо задавать вопросы, на которые не хочешь знать ответов. Разработчики, очевидно, поставили заглушки не потому, что не хотят, чтобы пользователи получали ответы, а потому, что результат сгенерированного ответа не гарантирован и может спровоцировать скандал с негативными последствиями для создателей. Это как с твоим ребенком, который в гостях ляпнул что-то этакое: ты, вроде, и не виноват, но все равно стыдно», – написал Карягин в своем тг-канале.

В мае зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично возмутился тем, что умная колонка «Яндекса» «Алиса» не отвечает на вопросы об изъятии российских активов в США, про памятники Степану Бандере на Украине и даже врет про расстояние между Киевом и Белгородом по прямой.

А глава Совета по правам человека Валерий Фадеев не доволен тем, что голосовой помощник «Алиса» отказывается отвечать ему на вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?».

Что касается «Яндекс Музыка», то ранее тот же депутат Луговой требовал от гендиректора «Яндекс» Артема Савиновского предоставить информацию о том, кто заключал договор с сервисом «Яндекс. Музыка» на размещение фонограмм иноагентов.

Возмущение депутата Госдумы вызывает также приложение «Яндекс. Такси». Широкий резонанс получил случай, когда служба поддержки запретила одному из водителей вывешивать в салоне флаг России, поскольку «он не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях». Водитель был уволен.

По этому поводу в генпрокуратуру обратились депутаты Ирина Филатова и Алексей Журавлев.

Антироссийская политика всегда процветала на «Яндексе». Основатель компании Аркадий Волож в ноябре 2023 года выступил с резким антироссийским заявлением. Он подправил себе биографию в интернете, позиционировавшись как родившийся в Казахстане израильский предприниматель и вычеркнув все упоминания о России. За это бизнесмена освободили от европейских санкций. Ожидалось, что после прихода в «Яндекс» новых инвесторов ситуация изменится, но этого, как мы видим, не происходит.