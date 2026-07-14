Привет Макрону: Россия уже дежурно накрыла Киев баллистикой

Михаил Рябов.  
14.07.2026 09:10
  (Мск) , Киев
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На фоне проведения в Париже заседания «Коалиции желающих», где кокаинист Зеленский выпрашивал у НАТОвских покровителей ракеты для отражения русской баллистики, Россия уже дежурно нанесла удар по Киеву. После полуночи в городе раздалось около восьми взрывов. Мэрия Виталия Кличко сообщила о пожарах в Дарницком и Голосеевском районах. Погибших и пострадавших нет.

Целями в Киеве стали «предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов», сообщило Минобороны РФ.

На фоне проведения в Париже заседания «Коалиции желающих», где кокаинист Зеленский выпрашивал у НАТОвских...

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Украинская сторона уверяет, что удар наносился из комплексов С-400, которые способны запускать ракеты с меньшей боевой частью по сравнению с «Искандером» (180 против 500 кг), но зато имеют очень высокую скорость, и засечь/перехватить их еще труднее.

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