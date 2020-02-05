Признание Климкина: Африка для Макрона важнее Украины

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Франция хочет наладить отношения с Россией, поскольку после успешной операции русских в Сирии рассматривает Москву как силу, способную навести порядок в Африке – бывших колониях Парижа, откуда теперь Европа получает потоки беженцев.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, сегодня противоречия вокруг Украины мешают реализации планов Макрона по Африке.

«Французы никогда не были наивными. Но они хотят Россию использовать. Военная сила и экономика. Использовать Россию как полицейского, поскольку кто будет воевать? Кто в Сирии воюет, в Ливии.

Африка для Франции важна. Когда-то какая часть Африка принадлежала Франции. А кто там порядок может навести? Только вместе с Россией.

Потому использовать Россию – да. Но для этого нужно лишиться мега-вызовов. В том числе того, что происходит у нас, и перепрыгнуть через это никому не удастся. Ни Франции, ни Марону.

Но я подтверждаю – то, что Франция сегодня в более сложном отношении к Украине, и работать с ней сложнее – это должны сказать честно», – сказал Климкин.