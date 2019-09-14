Признанное США Косово живет хуже Крыма под американскими санкциями

14.09.2019, Москва, Елена Острякова

Признанное большей частью западных стран Косово живет хуже находящегося под санкциями Крыма и непризнанных республик бывшего Советского Союза. Такой вывод можно сделать из обширной статьи в британском журнале Euromoney, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на оптимистичные рейтинги, которые рисует Косово Всемирный банк, дела в непризнанной республике обстоят не блестяще.

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«Косово, финансируется диаспорой страны. Изгнанные войной и экономической необходимостью, почти 800 000 косоваров живут и работают за пределами своей родной страны, в основном в Германии и Швейцарии. Они не только отправляют домой 750 миллионов евро в год по официальным каналам, что эквивалентно примерно 13% ВВП Косово, но и привозят родственникам наличные деньги», – говорится в статье.

Безработица в крае близка к 30%. Прямые иностранные инвестиции в среднем составляют лишь 3% ВВП в год.

Членство Косово в МВФ и Европейском Банке Реконструкции и развития, щедрое финансирование со стороны западных институтов, которое хлынуло в страну после окончания войны, и то, что ее банки подключены к сетям Swift, Visa и Mastercard, не решили экономических проблем непризнанной республики.

Евросоюз не помог Косово за 11 лет решить накопившиеся инфраструктурные проблемы, и теперь автор статьи сокрушается, что Китай, строящий дороги и сети в странах Западных Балкан, не включает непризнанную территорию в проект «Один пояс. Один путь».

В статье приводится фраза одного из косовских чиновников: «Пока США на нашей стороне, нам не нужен Китай». При этом отмечается, что Косово завалено дешевым китайским ширпотребом.

Единственное, во что вложили деньги (80 млн евро) ЕБРР и Европейский инвестиционный банк (80 млн евро) – это модернизация ветхой железнодорожной сети Косово. Однако этот инфраструктурный проект стартовал только через 4 года после выделения инвестиций.

Что касается частных инвесторов, то их отпугивает частичная непризнанность территории. По этой же причине косовские экспортеры не могут поставлять свою продукцию в ЕС. В результате соотношение импорта и экспорта для Косово составляет девять к одному.

Удивительно, но у признанного большинством стран ЕС Косово до сих пор проблемы с электроэнергией и связью, которые Россия в граничащем с неадекватной Украиной Крыму давно решила.

Косово исключили из Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (Entso-E), а Сербия отказалась компенсировать нехватку электроэнергии в бывшей провинции. Теперь Косово зависит от внутренних поставок с очень старых угольных электростанций.

«В течение восьми лет после обретения независимости Косово не разрешалось иметь свой собственный телефонный код. Мобильные пользователи местного оператора Vala имели номера Монако. В декабре 2016 года Международный союз электросвязи окончательно выделил Косово свой собственный код, но он до сих пор не признан многими международными операторами мобильной связи», – говорится в статье.

«Почту и поставки из-за рубежа приходится адресовать в Албанию. Если они будут помечены для Косово, то, скорее всего, будут доставлены в Сербию и никогда получатели их больше не увидят», – сообщает издание.

Косовары делают вид, что не расстраиваются от того, что их банки не признают в Африке, а паспорта – в Индии и других странах, не поддержавших сепаратистский регион. Но проблемы есть и в Евросоюзе. Косово является единственной страной на Западных Балканах, которой он не предоставил режим визовой либерализации.

«Даже с дружественными странами ЕС, процесс подачи заявления на получение визы является длительным и обременительным. Получение трехдневной визы для участия в конференции в Германии может занять несколько недель», – говорится в статье.

При этом отмечается, что, если ЕС в конечном итоге предоставит визовую либерализацию Косово, это вызовет массовый исход из страны. Те, кто имеет ходовые рабочие специальности, уже уехали.