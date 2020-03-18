Призрачные надежды Украины на «возвращение» Крыма окончательно похоронены

18.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Изменения в Конституцию Российской Федерации, которые могут быть приняты после референдума, не позволят какому-либо российскому лидеру даже спустя десятки лет говорить о «возвращении» Крыма Украине.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему для нас это так важно? Потому что договор, который был заключен о вступлении Крыма как независимого государства в состав Российской Федерации, он подразумевал константу. То есть мы, крымчане, определились и этот договор уже никто никогда не должен отменить. Поэтому, если через какие-то 10 – 20 – 50 лет кому-то захочется его отменить, ссылаясь на какие-то нормы международного права, мы сможем сказать о том, что этот закон конституционный и тем самым его уже отменить никто не сможет.

Это наша политическая подушка безопасности. Мы, крымчане, голосуя за эту поправку, голосуем за стабильность пребывания в составе Российской Федерации. Именно так мы рассматриваем эти изменения и поэтому они такие важные», – заявила Ковитиди.

Ранее известный российский писатель-публицист Николай Стариков заявил, что предложенная Владимиром Путиным конституционная реформа направлена на создание систем сдержек и противовесов, которая не позволит будущим президентам РФ резко менять политический курс страны.