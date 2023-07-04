Пробки на Крымском мосту: Кто будет наказан?

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Автомобильная пробка перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани сократилась с 12-ти до 4 км, время ожидания – с 6-ти до 3-х часов. Пока власти ищут виновного в транспортных заторах перед досмотром, перекладывая ответственность с регионального на федеральный уровень и обратно, стоит прогнозировать, что в последнюю декаду августа подобные заторы будут уже на выезде из Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проверку организации движения начала прокуратура Краснодарского края. Ее ведет первый зампрокурора Павел Гвоздев, который распорядился увеличить количество биотуалетов и пунктов выдачи воды. На месте дежурит «скорая».

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«Фактическое устранение нарушений федерального законодательства взято на контроль», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Низкую скорость досмотра объясняют «количеством провозимых вещей». Однако глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин считает, что причина в не спрогнозированном туристическом потоке и нагрузке на пункты досмотра.

«Федеральный уровень властей обеспечивает сами процедуры досмотра и контроля перед въездом на Крымский мост. При этом сейчас есть заявления со стороны региональных властей: «это не мы виноваты, это Минтранс России виноват». Подождите, если бы вы сказали Минтрансу о хотя бы прогнозируемом количестве туристов, тогда можно было бы чётко спланировать мощности пропускных пунктов. А этого нет, и невозможно понять, сколько людей нужно досмотреть. Никто не знает ожидаемого потока: они едут и едут»,- заявил он изданию ForPost.

В свою очередь экс-нардеп, а ныне представитель санаторно-курортной отрасли Крыма Олег Царев с доводами транспортников не согласен.

«Туристов в Крыму максимум половина от прошлого года. Рассчитывали, что гостей Крыма будет больше, чем в прошлом году. То есть федеральные власти не справились даже с половинной нагрузкой от плановой. Скандал в связи с этим большой. Надеюсь, сейчас хоть кого-нибудь уволят. Если одного уволят, то следующий будет внимательнее относиться к поручениям президента», – подчеркнул он.

Накануне высокого сезона глава Крыма Сергей Аксёнов уверял, что Крымский мост готов к транспортной нагрузке. В мае в сутки по нему проезжало до 7 тысяч автомобилей, что позволяло проводить досмотр за 15-20 минут и не держат людей в очереди.

«В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тысяч машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы», – сообщал Аксёнов и обещал, что в пиковые нагрузки время ожидания досмотра не превысит 1 часа.