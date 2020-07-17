«Продажа Аляски – это государственная измена, за такое на кол сажают» – эксперт

17.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Продажа Российской Империей собственной государственной территории – Аляски – это преступный заговор «русских князьков, проигравших в казино или карты». Данную финансовую махинацию необходимо рассматривать в судебном порядке.

Об этом в эфире канала «Общественная служба новостей» заявил адвокат, юрист-международник, Валерий Ванин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя говорить о договоре, когда нет договора, нет доказательств, и наглядно широкой публике вещать и показывать какие-то фотографии каких-то копий. Доктор наук, профессор, проверь, убедись. Не было никакого договора. Не имеет право суверенное государство продавать свои территории – это была государственная измена во все времена.

И до Ивана Грозного, и после Ивана Грозного на кол сажали за милую душу за такие вещи. Даже за рассуждение об этом, о продаже государственной земли. И сейчас мы слушаем убеленных сединами мужей ученых о том, что произошла какая-то продажа официальная государственной территории. Да не было этого. Это государственная измена.

Если это было, тогда в свете новой российской Конституции, Россия стала правопреемницей как СССР, так и Российской Империи. И есть все законные основания возбудить уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам, привлечь к уголовной ответственности бывших руководителей страны и пересмотреть их деяния, соответственно, если они действительно продали российские земли, российские территории», – заявил юрист-международник.

«Что же касается странных заявлений о том, что это было неизбежно, очень важно продать – это глупость полная! Во все времена было очевидно, что, причем тут экономическая целесообразность или нецелесообразность? Есть простой продукт! Какие рассуждения о сложности доставки продуктов – а что, эта государственная измена произошла из-за того, что продукты перестали поставляться? Или что, они, жители, с голоду все опухли там? Никакой связи между доставкой продуктов на эту территорию и фактом того, что произошло, нет.

Не было никаких документов, потому что все прекрасно понимали, что если всплывет какой-то документ, то произойдет бунт, восстание стрельцов – что угодно! И за государственную измену цари отвечали, и не нужно здесь никаких иллюзий, что все это могло пройти безнаказанно.

Это самая настоящая афера! То, что «Россия боялась как цыпленок» – подобного рода блеянья окологорбачевских советников – это все неуместно в отношении царской России. Вспомните, что говорили все русские цари, все до одного: «Я чихну – вся Европа говорит «Будь здоров!». Да никого они не боялись. И не было никакой тенденции борьбы, поскольку «если бы была борьба, то Аляску бы пришлось уступить», – доказывал Ванин.

«Что за этим стоит? Стоит ли за этим какой-то корыстный интерес проигравшихся в казино или в карты князьков русских, которые через своих жен или родственников как-то оказали влияние на Императора. В этом нужно разобраться, потому что никаких оснований для отдачи не было.

Золото и границы государства – вещи несопоставимые, несоизмеримые. Честной экономики никакой (меньшие деньги променять на большое количество золота). Никто никогда не слышал и никогда не услышит о том, что какое-то государство продало другому государству свою территорию.

Это является фактом государственного преступления и измены в любом государственном образовании, и немедленному импичменту подлежит тот руководитель, который принимал такое решение. Под суд – даже за меньшее преступление, они подлежат ответственности, но это – крайняя степень.

И сейчас спокойно говорить о том, что русский царь, оказывается, был государственным преступником, но он был «вынужден», его «вынудили», он «сидел у себя во дворце и так боялся всех заграничных императоров и царей, что со страху взял и от греха подальше отдал российские земли» – такая трактовка российской истории?..

Вряд ли она соответствует истине и русскому самосознанию. Никогда документов о передаче каких-то земель от одного государства к другому не было, нет и не будет, потому что это является доказательством уголовно наказуемого преступления», – подчеркнул эксперт.