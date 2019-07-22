Проект антироссийской Украины оказался нежизнеспособным – киевский эксперт

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новой украинской власти необходимо сделать выводы и начать восстанавливать отношения с РФ.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог-международник Андрей Видишенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях тотальной деинституализации, утраты государством монополии на насилие, беспрецедентного разгула преступности за последние 27 лет, и в особенности за последние 5 лет, в условиях деградации в связи с этим всего политического процесса, перед новым созывом парламента будут стоять несколько стратегически важных задач.

Во-первых, речь идет о скорейшей имплементации Минских договоренностей и мирном урегулировании ситуации в гражданском конфликте на Донбассе. И, разумеется, речь идет о восстановлении полномасштабных всесторонних отношений с Российской Федерацией и традиционными рынками сбыта товаров Украины в СНГ…

Весь политический опыт Украины последних 27 лет, и в особенности последних 5 лет, очень ярко продемонстрировал, что проект «Украина, как Антироссия» – нежизнеспособный проект государственного строительства. По этой причине будем надеяться, как все патриоты нашей страны, что созидательная парадигма возобладает, и что эти выборы будут способствовать созданию новой парадигмы развития Украины», – резюмировал эксперт.