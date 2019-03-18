Проект «Антироссия» будет продолжен

18.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Любой новоизбранный президент Украины будет продолжать линию разжигания ненависти к России. Более того, уже сейчас место рядом с главной украинской кормушкой давно поделено.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, к сожалению, для Украины ничего не меняется: кого бы ни избрали, курс на радикализацию будет продолжаться, проект «Антироссия» будет строиться и дальше, увы.

Мы можем многое говорить о том, кто победит, на самом деле, вне зависимости от того, какие будут брошены бюллетени, определит того, кто победит, очень маленькая группа людей, которые сегодня готовятся к очередному переделу государственного пирога под названием «бюджет».

Вот эти свиньи, всякие выходки (забрасывание полиции игрушечными свиньями боевиками «Нацкорпуса», – ред.) – это, всего-навсего, ответ Авакова и Тимошенко господину Порошенко о том, чтоб он не претендовал на победу на выборах, потому что они уже всё поделили.

Более того, такая жёсткая позиция Авакова, появление этих националистов – для чего делается? Это даже не сигнал Порошенко. Фальсификации, в первую очередь, будут делаться на избирательных участках, а это, ни много, ни мало, более 20 тысяч человек.

Этих людей предупреждают: «Если вы будете фальсификацию делать под Порошенко – у вас будут серьёзнейшие проблемы, начиная от физической безопасности, заканчивая уголовной ответственностью».

И люди стараются сделать выбор тот, который им предложат. Не тот, который будет в бюллетенях, а тот, который устраивает украинскую власть», – подчеркнул политик.

Также Колесниченко отметил, что шаткое положение Порошенко может подтолкнуть его на новые военные провокации.

«Увы, мы должны сегодня чётко понимать, у нас есть серьёзные опасения, что Порошенко может в последнюю секунду взбрыкнуть для того, чтобы сорвать выборы. Это обострение ситуации либо на Донбассе, либо в Керченском проливе», – резюмировал политик.