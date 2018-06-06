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Профильный комитет Рады поддержал запрет трансляции ЧМ-2018 из России
Профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.
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“Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу”, – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что 5 тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу и призывает их отказаться от поездки в Россию.
Метки: ВР Украины, запрет трансляции, ЧМ=2018
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