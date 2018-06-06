Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спорт, Украина, Цензура

Профильный комитет Рады поддержал запрет трансляции ЧМ-2018 из России


Профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

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“Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу”, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что 5 тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу и призывает их отказаться от поездки в Россию.

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