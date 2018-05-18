18.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

1 522 просмотров

Профлидер с северодонецкого «Азота» рассказал о том, как умирает флагман химпрома

За годы войны в Донбассе ни официальный Киев, ни руководство завода «Азот» не сделали ничего, чтобы предотвратить риск возникновения техногенной катастрофы в регионе.

Об этом глава профсоюзного объединения северодонецкого предприятия «Азот» Сергей Нестеренко рассказал в студии «Громадського радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он подчеркивает, что до войны завод «Азот» в Северодонецке был одним из наибольших предприятий в этой отрасли вообще по всей Украине.

«Сейчас это уже не так. С мая 2014 года он фактически стоит и работает периодами. После июля 2014 года (предприятие неоднократно попадало под обстрелы) оно фактически стало. На сегодняшний день, как я считаю, в результате политики самого руководства, запуск крупнотоннажного аммиака фактически невозможен. На это есть несколько причин: проблемы с электроэнергией, предприятие не обеспечивается электричеством так, как должно. С этой стороны я понимаю позицию руководства, которое не решается запустить аммиак, потому как это, в случае прекращения подачи электроэнергии, может привести к техногенной катастрофе», – отметил он.

Нестеренко считает, что руководство предприятия за эти четыре года фактически ничего не сделало для того, чтобы улучшить ситуацию:

«Вторая причина, почему «Азот» стоит, может быть связана с правовым статусом владельца этого предприятия, но это – моё личное мнение. Мне кажется, что для предприятий Group DF полностью перекрыт внешний рынок. Если в самом Северодонецке есть угроза прекращения подачи электроэнергии или весомые основания для того, чтобы не запускать производство, то в Черкассах и в Ровно такого нет, но там предприятия также не работают».

Кроме того, предприятие в результате политики его руководства, фактически потеряло квалицированных рабочих.

«Сейчас оно находится в таком положении, что я вообще сомневаюсь, что этот аммиак когда-нибудь запустят. Чтобы вы понимали, это очень сложное производство, потому у них не получится набрать людей с улицы. Насколько мне известно, там обычный аппаратчик стажировался 1 год, а это очень большой срок. Где они сейчас собираются брать людей, я не знаю. Только за 2017 год предприятие потеряло около 3 000 рабочих».

«Я считаю, что одна из весомых причин – недальновидная политика кабмина в части выплаты зарплаты, который принимает необдуманные решения. Как мне кажется, руководство предприятия было попросту вынуждено перестать платить зарплаты, чтобы не сокращать людей. Просто были созданы такие условия, при которых люди увольнялись сами. Я лично знаю примеры, когда в день увольнялось до 200 человек», – уверен Сергей Нестеренко.

В связи с этим, уверен профсоюзник, вероятность техногенной катастрофы с большим количеством жертв становится реальной.

«В производстве используют аммиак. Обычно он находится в жидком состоянии. Скажу на своём примере: я работал в цехе №5/6 – это азотная кислота, так вот там есть 4 ёмкости, в каждой из которых по 7,5 кубов аммиака (10-12 тонн аммиака). Что может произойти в случае внезапного отключения электричества – неизвестно. Хотя схема сделала так, что ничего не должно случиться, но все мы знаем, что механика и электроника – это такие вещи, которые сейчас работают, а завтра нет. Если не дай Бог эта ёмкость в результате превышения напряжения лопнет, мало не покажется никому. Чернобыля не будет, но катастрофа с большим количеством жертв вполне реальна. Особенно если учесть, что аммиак тяжелее воздуха, а мы находимся в низине. Потому я понимаю страх руководства», – заключил Нестеренко.