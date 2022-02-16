Прогноз о прекращении полётов на Украину не оправдался

Новости Украины

Прогноз о массовом прекращении пассажирских авиарейсов на Украину из-за истерии вокруг так и не состоявшегося «российского вторжения» – не оправдался.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что отмен рейсов катастрофически массовых не происходит. По состоянию на сегодня, если взять онлайн табло Борисполя, отменены рейсы в Бейрут, Оман и еще несколько направлений. Та же SkyUp, которая скандалила с посадкой в Кишинёве, она продолжает летать. И сказать, что ну совсем все плохо, я бы не пока не сказал. Все ждут начала марта», – сказал Коновалов.

Он также сообщил, что нет и скачка цен на билеты.

«Надо понимать, что сейчас у нас так называемый низкий сезон. В авиации есть несколько периодов низкого спроса, когда очень сильно падает пассажиропоток, в зависимости от направления – от 30 до 70 процентов. Это с середины ноября до середины декабря, потом идут зимние праздники и до середины января высокий сезон считается. Потом до середины марта – провал. В этот провал авиакомпании как угодно пытаются привлечь пассажиров, предлагают смешные тарифы. Поэтому, как ни странно, тут просто это наложилось и повезло, что называется. Хотя «повезло», конечно, смешно выглядит, но, тем не менее, повезло с точки зрения того, что это низкий сезон и, соответственно авиакомпании и недобирают пассажиров. Поэтому я бы не сказал, что они будут серьезно повышать тарифы, потому что тогда вообще никто летать не буде», – сказал эксперт.