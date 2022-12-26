Прогноз: Вслед за «Пэтриот» на Украину пойдут американские истребители

Батарея ЗРК «Пэтриот» в единственном числе, возможно, передаётся Украины для теста российских баллистических ракет и прикрытия аэродрома, куда страны Запада намерены предоставлять Киеву истребители.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Олег Катков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть надежда, что передача «Пэтриот», который является элементом противоракетной обороны – это ступенька к тому, что мы получим истребители. Потому что если идёт работа по получению западных истребителей, то понятно, что проходит работа по подготовке определённой авиабазы или авиабаз для их эксплуатации. И это будет замечено разведкой РФ. И эта авиабаза или с момента подготовки, или уже с момента посадки на неё западных истребителей, станет целью номер один.

И в условиях, когда в воздушных силах Украины, они об этом заявляли самостоятельно и неоднократно, что нет эффективных средств борьбы с баллистическими целями, то есть возможно накрыть этот аэродром баллистическими ракетами и уничтожить все самолёты, которые нам передавали США или Европа, на освоение которых были потрачены просто гигантские ресурсы, и они будут уничтожены, то понятно, что смысла передавать их вообще нет.

И первая задача – защищённые авиабазы, где будут базироваться непосредственно эти самолёты, и таким образом «Пэтриот» – лучший кандидат на роль защиты такой условной авиабазы. Но это лишь допущения. Возможно, крайне осторожные и крайне оптимистические», – предположил Катков.