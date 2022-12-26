Прогноз: Вслед за «Пэтриот» на Украину пойдут американские истребители
Батарея ЗРК «Пэтриот» в единственном числе, возможно, передаётся Украины для теста российских баллистических ракет и прикрытия аэродрома, куда страны Запада намерены предоставлять Киеву истребители.
Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Олег Катков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть надежда, что передача «Пэтриот», который является элементом противоракетной обороны – это ступенька к тому, что мы получим истребители. Потому что если идёт работа по получению западных истребителей, то понятно, что проходит работа по подготовке определённой авиабазы или авиабаз для их эксплуатации. И это будет замечено разведкой РФ. И эта авиабаза или с момента подготовки, или уже с момента посадки на неё западных истребителей, станет целью номер один.
И в условиях, когда в воздушных силах Украины, они об этом заявляли самостоятельно и неоднократно, что нет эффективных средств борьбы с баллистическими целями, то есть возможно накрыть этот аэродром баллистическими ракетами и уничтожить все самолёты, которые нам передавали США или Европа, на освоение которых были потрачены просто гигантские ресурсы, и они будут уничтожены, то понятно, что смысла передавать их вообще нет.
И первая задача – защищённые авиабазы, где будут базироваться непосредственно эти самолёты, и таким образом «Пэтриот» – лучший кандидат на роль защиты такой условной авиабазы. Но это лишь допущения. Возможно, крайне осторожные и крайне оптимистические», – предположил Катков.
В свою очередь ведущая посетовала на то, что вокруг передачи «Пэтриот» Украине слишком много скепсиса.
«Как разрушить общее представление, что система «Пэтриот» в единственном числе – это не одна штука техники, это много техники сразу, целый комплекс, который действительно будет защищать украинская небо?» – с надеждой спросила сотрудница радиоканала.
«Вынужден сказать, что один комплекс – одна батарея, которая состоит из одного радара, одного командного пункта, нескольких машин обеспечения и до восьми пусковых, которые не могут работать отдельно без одного радара, который входит в состав одной батареи, которая сейчас официально передаётся Украине. Один он не сможет защитить небо Украины, один в поле не воин», – разочаровал радиоведущую военный эксперт.
Спасибо!
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